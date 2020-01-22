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13:00   22 Января 2020
Россия

Новый метод получения высокопрочной стали для Арктики протестировали на Урале

Новый метод получения высокопрочной стали для Арктики протестировали на Урале

Ученые в лабораторных условиях протестировали новейшую технологию обработки стали для Арктики. Метод позволит в дальнейшем получать высокопрочную сталь для арктических нефтепроводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Ученые ЮУрГУ занимаются созданием технологии, которая позволила бы без добавления дорогостоящих металлов получить необходимые механические характеристики. Кроме того, новая сталь будет применяться при низких температурах и должна выдерживать до минус 70 градусов Цельсия — минимальной температуры в Арктике», — говорится в сообщении.

Коллектив ученых в рамках проекта сотрудничает с Челябинским трубопрокатным заводом. Недорогое производство стали, которая способна выдерживать сверхнизкие температуры – важнейшая задача для ученых. Добыча нефти с каждым годом все больше смещается на север. Идущая по трубам нефть под большим давлением часто «распирает» трубы, в результате чего появляются продольные трещины.

«На первоначальном этапе добычи нефти для увеличения давления используется вода, которая, выходя из скважины, содержит камни, песок и соли. Все это истирает поверхность трубы и создает механический и химический износ, в результате которого труба утончается, появляются трещины», — объяснил Профессор ЮУрГУ Джалал Мирзаев.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #нефть #арктика #урал #сталь #добыча #трубы

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