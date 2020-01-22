Новый метод получения высокопрочной стали для Арктики протестировали на Урале

Ученые в лабораторных условиях протестировали новейшую технологию обработки стали для Арктики. Метод позволит в дальнейшем получать высокопрочную сталь для арктических нефтепроводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Ученые ЮУрГУ занимаются созданием технологии, которая позволила бы без добавления дорогостоящих металлов получить необходимые механические характеристики. Кроме того, новая сталь будет применяться при низких температурах и должна выдерживать до минус 70 градусов Цельсия — минимальной температуры в Арктике», — говорится в сообщении.

Коллектив ученых в рамках проекта сотрудничает с Челябинским трубопрокатным заводом. Недорогое производство стали, которая способна выдерживать сверхнизкие температуры – важнейшая задача для ученых. Добыча нефти с каждым годом все больше смещается на север. Идущая по трубам нефть под большим давлением часто «распирает» трубы, в результате чего появляются продольные трещины.