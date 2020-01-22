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13:08   22 Января 2020
Россия

Новый генпрокурор Краснов намерен усилить борьбу с коррупцией

Новый генпрокурор Краснов намерен усилить борьбу с коррупцией

Генпрокуратура уделит особое внимание коррупции, заявил новый генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совфеда.

Краснов отметил, что коррупция разлагает деловую среду и все государство. По его мнению, коррупция существует потому, что у чиновников есть возможность распоряжаться не принадлежащими им ресурсами в личных целях.

«В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости», — подчеркнул новый генпрокурор. 

Краснов намерен организовать контрольно-надзорную деятельность, чтобы освободить бизнес от коррупции. По словам Краснова, генпрокуратура намерена наладить связи с гражданами, чтобы сделать работу ведовства более прозрачной.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#генпрокуратура #коррупция

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