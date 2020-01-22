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12:55   22 Января 2020
Россия

Новый состав правительства одобрил четыре законопроекта на своем первом заседании

Новый состав правительства одобрил четыре законопроекта на своем первом заседании

Новый состав российского правительства одобрил четыре законопроекта на своем первом заседании, сообщается на сайте Кабмина. 

В частности, члены правительства одобрили расширение перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств, которые прописаны в законе о валютном регулировании и валютном контроле.

Также российские министры одобрили поправки в КоАП «в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска».

Кроме того, изменения могут коснуться законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О некоммерческих организациях» и «Об автономных учреждениях». Все законопроекты будут внесены в Госдуму РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф #законопроекты

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