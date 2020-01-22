Новый состав правительства одобрил четыре законопроекта на своем первом заседании

Новый состав российского правительства одобрил четыре законопроекта на своем первом заседании, сообщается на сайте Кабмина.

В частности, члены правительства одобрили расширение перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств, которые прописаны в законе о валютном регулировании и валютном контроле.

Также российские министры одобрили поправки в КоАП «в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска».

Кроме того, изменения могут коснуться законов «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О некоммерческих организациях» и «Об автономных учреждениях». Все законопроекты будут внесены в Госдуму РФ.