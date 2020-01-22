Полиция оштрафовала пьяного москвича, прокатившегося на сцепке вагона в метро

Полиция задержала пьяного молодого человека, прокатившегося в столичном метро на сцепке последнего вагона поезда. Об этом в среду, 22 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерину Гузь.

Отмечается, что нарушителя задержали на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Им оказался пьяный 20-летний житель Московской области.

«Молодой человек, находившийся на сцепке последнего вагона прибывающего на станцию электропоезда, спрыгнул на платформу», — рассказала она.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали задержанного на 20 тысяч рублей, сообщила Гузь.