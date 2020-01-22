Аэропорты Сибири усиливают меры безопасности после вспышки нового коронавируса

После вспышки пневмонии в Китае международные аэропорты Сибирского федерального округа усиливают меры безопасности и контроль над пассажирами. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В аэропортах Сибири усиливается работа санитарно-контрольных пунктов. Представители туристических организаций предупреждают клиентов о вспышке пневмонии в Китае, однако, не прогнозируют уменьшения желающих посетить страну. Китайское направление – одно из самых популярных для жителей Сибири из-за невысоких цен и наличии прямых рейсов.

По имеющейся информации, количество инфицированных новым типом коронавируса достигает 440 человек. Девять человек умерли в результате заболевания.

«В аэропорту Красноярска усилен режим работы санитарно-контрольного пункта. Проводится досмотр пассажиров, прибывающих международными рейсами, с применением дистанционного измерения температуры. Аэропорт оборудован новыми тепловизорами, которые позволяют выявить температурящего больного в большом потоке людей», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент случаев заболевания не выявлено. В случае обнаружения болеющего туриста, он будет в срочном порядке госпитализирован и помещен под наблюдение врачей.

Подобные меры введены в аэропорте Иркутска. Специалисты Роспотребнадзора первыми заходят в самолет после приземления в аэропорту, опрашивают пассажиров и проводят проверку тепловизорами. Аэропорты Сибири, не имеющие прямых рейсов в Китай, пока не вводят повышенный уровень проверки пассажиров, но находятся в состоянии готовности.

«Это связано с тем, что у нас нет прямых рейсов в Китай, первый чартер полетит 12 февраля в Хайкоу (остров Хайнань в Китае). Тогда, наверное, и будет приниматься решение», — сообщает пресс-служба аэропорта Омск-Центральный.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, запланировавшим поездку в Китай, не контактировать с животными и не посещать рынки.