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12:53   22 Января 2020
Россия

Детское здравоохранение для РФ в числе главных приоритетов, заявила Голикова

Детское здравоохранение для РФ в числе главных приоритетов, заявила Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «детская тема» является особым приоритетом национального проекта «Здравоохранение», поэтому проблем с финансированием этого направления не будет. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Детская тема всегда особая, вы же знаете, и всегда уделяется особый приоритет детскому здравоохранению, поэтому не случайно это одно из ключевых мероприятий в нацпроекте «Здравоохранение», — сообщила вице-премьер.

В ответ на вопрос о том, хватит ли средств для финансирования детского здравоохранения, Голикова ответила, что не стоит в этом сомневаться. «Конечно, хватит», — заверила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения разрабатывает возможность увеличения финансирования для лечения российских детей в зарубежных клиниках. Сейчас над этим вопросом работает специальная комиссия, но Голикова отметила, что государственные российские клиники в федеральных центрах имеют все возможности для лечения тяжелых заболеваний.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #здравоохранение #голикова

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