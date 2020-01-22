Детское здравоохранение для РФ в числе главных приоритетов, заявила Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «детская тема» является особым приоритетом национального проекта «Здравоохранение», поэтому проблем с финансированием этого направления не будет. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Детская тема всегда особая, вы же знаете, и всегда уделяется особый приоритет детскому здравоохранению, поэтому не случайно это одно из ключевых мероприятий в нацпроекте «Здравоохранение», — сообщила вице-премьер.

В ответ на вопрос о том, хватит ли средств для финансирования детского здравоохранения, Голикова ответила, что не стоит в этом сомневаться. «Конечно, хватит», — заверила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения разрабатывает возможность увеличения финансирования для лечения российских детей в зарубежных клиниках. Сейчас над этим вопросом работает специальная комиссия, но Голикова отметила, что государственные российские клиники в федеральных центрах имеют все возможности для лечения тяжелых заболеваний.