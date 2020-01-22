Путин официально назначил Юрия Чайку полпредом по СКФО

Российский лидер Владимир Путин официально назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Юрий Чайка занимал должность генерального прокурора РФ, сейчас на этот пост Владимир Путин назначил экс-замглавы СК РФ Игоря Краснова. Указ об этом глава государства также подписал в среду, 22 января. Перед этим Юрия Чайку освободил от должности Совет Федерации.

Новый состав кабинета министров РФ стал известен во вторник, 21 января. Неделей ранее Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство РФ во главе с ним уходит в отставку. Новым главой Кабмина стал экс-глава ФНС РФ Михаил Мишустин, Медведев занял пост замглавы Совета безопасности ОФ.