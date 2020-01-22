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12:38   22 Января 2020
Россия

Путин официально назначил Юрия Чайку полпредом по СКФО

Путин официально назначил Юрия Чайку полпредом по СКФО

Российский лидер Владимир Путин официально назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента РФ по Северо-Кавказскому Федеральному округу. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. 

Юрий Чайка занимал должность генерального прокурора РФ, сейчас на этот пост Владимир Путин назначил экс-замглавы СК РФ Игоря Краснова. Указ об этом глава государства также подписал в среду, 22 января. Перед этим Юрия Чайку освободил от должности Совет Федерации.

Новый состав кабинета министров РФ стал известен во вторник, 21 января. Неделей ранее Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство РФ во главе с ним уходит в отставку. Новым главой Кабмина стал экс-глава ФНС РФ Михаил Мишустин, Медведев занял пост замглавы Совета безопасности ОФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #юрий чайка #северо-кавказский федеральный округ

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