Путин поздравил Валентину Талызину с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 85-летием. Поздравление разместили на сайте Кремля.

«Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актёрских работ», – говорится в поздравлении.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Актриса сыграла 40 ролей в театре и 130 ролей в кино. Голос Талызиной звучит в песне «Кабы не было зимы» в мультфильме «Трое из Простоквашино», которая стала народным хитом.