Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аэропорты Сибири усиливают меры безопасности после вспышки нового коронавируса

Аэропорты Сибири усиливают меры безопасности после вспышки нового коронавируса

 Грецию впервые в истории возглавила женщина

Грецию впервые в истории возглавила женщина
Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

 ЕС вернется к обсуждению оружейного эмбарго в Ливии 24 января

ЕС вернется к обсуждению оружейного эмбарго в Ливии 24 января
Аэропорты Сибири усиливают меры безопасности после вспышки нового коронавируса

Аэропорты Сибири усиливают меры безопасности после вспышки нового коронавируса

 Грецию впервые в истории возглавила женщина

Грецию впервые в истории возглавила женщина
Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

 ЕС вернется к обсуждению оружейного эмбарго в Ливии 24 января

ЕС вернется к обсуждению оружейного эмбарго в Ливии 24 января
12:27   22 Января 2020
Весь мир

Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

Французская гидроэлектростанция Grand'Maison, являющаяся самой мощной в стране, остановила свою работу в знак протеста против пенсионной реформы правительства. Об этом сообщает французский телеканал «BFMTV».

Работа ГЭС была остановлена поздно вечером 21 января. Grand'Maison расположена на юго-востоке Франции, в департаменте Изер.

«Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы. <…> Решение об этой акции принималось на собрании бастующих сотрудников», — сообщает французский телеканал.

Проектная мощность гидроэлектростанции составляет 1800 мегаватт – 9 процентов от мощностей всех ГЭС, расположенных во Франции компанией Électricité de France.

В Париже и многих других французских городах с пятого декабря 2019 года проходят акции протеста против новой пенсионной реформы. Протестующие требуют от власти отказаться от принятия проекта. В соответствии с новой реформой, пенсия будет выплачиваться в полном объеме только с 64 лет, а специальные тарифы для отдельных категорий граждан полностью отменят.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#франция #гэс #протесты #работа #профсоюзы #пенсионная реформа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...