Работа самой мощной ГЭС во Франции остановлена в знак протеста

Французская гидроэлектростанция Grand'Maison, являющаяся самой мощной в стране, остановила свою работу в знак протеста против пенсионной реформы правительства. Об этом сообщает французский телеканал «BFMTV».

Работа ГЭС была остановлена поздно вечером 21 января. Grand'Maison расположена на юго-востоке Франции, в департаменте Изер.

«Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы. <…> Решение об этой акции принималось на собрании бастующих сотрудников», — сообщает французский телеканал.

Проектная мощность гидроэлектростанции составляет 1800 мегаватт – 9 процентов от мощностей всех ГЭС, расположенных во Франции компанией Électricité de France.

В Париже и многих других французских городах с пятого декабря 2019 года проходят акции протеста против новой пенсионной реформы. Протестующие требуют от власти отказаться от принятия проекта. В соответствии с новой реформой, пенсия будет выплачиваться в полном объеме только с 64 лет, а специальные тарифы для отдельных категорий граждан полностью отменят.