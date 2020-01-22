Президент России Владимир Путин официально назначил Игоря Краснова Генпрокурором РФ. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

В документе указано, что генерал-лейтенант юстиции Игорь Викторович Краснов освобождается от поста зампредседателя СК РФ и назначается генеральным прокурором.

В среду, 22 января, Совет Федерации официально освободил Юрия Чайку от должности Генпрокурора РФ. Ранее стало известно, что он займет пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе.

Напомним, экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава Кабмина в минувшую среду, 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. На его должность Владимир Путин назначил бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Дмитрий Медведев ушел на недавно появившуюся должность зампредседателя Совбеза РФ.

21 января, спустя почти неделю после отставки правительства Медведева, стал известен новый состав кабинета министров России.