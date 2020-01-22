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12:22   22 Января 2020
Россия

«Единой России» предложили работать в общественных приемных

«Единой России» предложили работать в общественных приемных

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил «Единой России» использовать мобильные общественные приемные.

Травников заявил, что доволен работой мобильной приемной губернатора в 2019 году. По его словам, в таком формате общения можно гораздо быстрее и качественнее реагировать на запросы граждан.

«Попрошу членов правительства, а также специалистов из органов власти, представителей различных общественных и профессиональных объединений принимать участие в этих приемах», — сказал Травников.

По мнению губернатора, общественные приемные должны стать эффективным инструментом в двусторонней связи правительства с россиянами. Работая в общественных приемных, представители правительства не только смогут быстро получать запросы от граждан, но и также быстро доносить до них важную информацию, например, о льготах или социальной поддержке.

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Автор: Алина Бранцевич
#единая россия #травников #приемграждан

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