Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает посольство Британии в столице.

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

В британском посольстве заявили, что уровень участия Великобритании в мероприятии сейчас обсуждается.