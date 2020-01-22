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12:09   22 Января 2020
Весь мир

Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает посольство Британии в столице.

«Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

В британском посольстве заявили, что уровень участия Великобритании в мероприятии сейчас обсуждается.

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Автор: Роман Самойлов
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