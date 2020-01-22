Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал самые востребованные разработки российских специалистов. По его словам, развитие технологий в РФ наблюдается во многих сферах.

«На зарубежный рынок успешно выходят российские компании, где наблюдается развитие технологий в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности», — передает слова Дворковича NEWS.ru.

Кроме того, в числе перспективных направлений председатель «Сколково» назвал сельское хозяйство, фармацевтику и умные города.

Российские компании имеют достойные разработки и решения, которые можно предложить на зарубежные рынки, подчеркнул Дворкович в кулуарах «Русского дома» в Давосе.