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12:10   22 Января 2020
Россия

Дворкович назвал самые востребованные разработки российских специалистов

Дворкович назвал самые востребованные разработки российских специалистов

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал самые востребованные разработки российских специалистов. По его словам, развитие технологий в РФ наблюдается во многих сферах.

«На зарубежный рынок успешно выходят российские компании, где наблюдается развитие технологий в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности», — передает слова Дворковича NEWS.ru.

Кроме того, в числе перспективных направлений председатель «Сколково» назвал сельское хозяйство, фармацевтику и умные города.

Российские компании имеют достойные разработки и решения, которые можно предложить на зарубежные рынки, подчеркнул Дворкович в кулуарах «Русского дома» в Давосе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дворкович #общество #сколково #разработки

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