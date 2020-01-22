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12:00   22 Января 2020
Россия

Спасатель московского аквапарка спал на посту, пока тонул ребенок

Спасатель московского аквапарка спал на посту, пока тонул ребенок

Столичный аквапарк «Лужники» чуть не стал местом трагедии – ребенок получил травмы и мог утонуть, пока спасатель мирно спал на своем посту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, женщина посещала аквапарк «Лужники» со своими детьми в понедельник, 20 января.

«Заявительница во время отдыха увидела, что ее девятилетнего сыны накрыло большой волной, засасывает в слив и он не может выбраться. Ребенок начал захлебываться, а в это время спасатель, как отметила женщина, спал на своем рабочем месте вместо того, чтобы оказать помощь», — сообщает агентство.

Ребенка удалось спасти, однако он сильно испугался и получил небольшие травмы. Медицинский персонал аквапарка оказал ему соответствующую помощь. Сейчас мальчик в безопасности, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #ребенок #спасатели #аквапарк #лужники

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