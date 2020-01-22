ЕС вернется к обсуждению оружейного эмбарго в Ливии 24 января

Комитет по политическим вопросам в Брюсселе начнет обсуждение начала оружейного эмбарго в Ливии 24 января на очередном заседании.

Заседание комитета по политическим вопросам и безопасности ЕС пройдет в столице Бельгии в пятницу. Основным вопросом собрания станет начало работы в рамках мандата по мониторингу соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию, принятого во время международной конференции по ситуации в Ливии, прошедшей 19 января в Берлине.

Напомним, основную миротворческую функцию в ливийском конфликте выполняет Россия. С подачи РФ и лично президента страны Владимира Путина, враждующие стороны так называемого Правительства национального единства Ливии и Ливийской национальной армии сели за стол переговоров в Москве 13 января. С 12 января и до сих пор в Ливии действует бессрочный режим перемирия, а 19 января по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в Берлин приехали представители России, Китая, стран Евросоюза, Египта, ОАЭ и других государств для участия в саммите по разрешению сложившейся в стране ситуации.