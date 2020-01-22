Синоптики пообещали россиянам аномально теплое начало февраля

Температура воздуха в феврале в европейской части России продолжит превышать норму. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочный прогноз C3S под эгидой Европейского союза.

Температура воздуха в начале последнего зимнего месяца будет превышать норму на четыре-шесть градусов. Самая теплая погода ожидается с 10 по 16 февраля. Затем погодная аномалия должна пойти на спад. В последнюю неделю февраля отклонение от нормы составит не более полутора градусов.

По словам сотрудника Финского института метеорологии Микка Рантанена, никаких больших изменений в текущей погоде не будет.

«Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится», — заявил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России еще десять дней будет стоять аномальная погода.