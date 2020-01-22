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11:49   22 Января 2020
Россия

Депутат Исаев считает, что новый глава Минкульта ускорит работу ведомства

Депутат Исаев считает, что новый глава Минкульта ускорит работу ведомства

Зам главы фракции «Единой России» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что перед новым правительством ставятся огромные задачи. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

Исаев отметил, что одна из важнейших задач нового правительства – борьба с бедностью. Говоря о новом vинистре просвещения Сергее Кравцове, депутат отметил, что фракция активно сотрудничала с ним. По словам Исаева, Кравцов всегда старался не допустить напряженности и выполнять закон.

Отдельно отметил Исаев и назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры.

«В работу министерства она привнесёт определённые ускорения и, возможно, новый стиль», — заявил Исаев о новом Министре культуры Ольге Любимовой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Глава правительства Михаил Мишустин призвал членов нового кабмина активнее заниматься национальными проектами.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #госдума #кремль #правительство #мишустин #кравцов #любимова

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