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11:50   22 Января 2020
Россия

Путин прилетел в Липецкую область, где посетит Усманский район

Путин прилетел в Липецкую область, где посетит Усманский район

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Липецкую область, где посетит Усманский район и ознакомится с объектами социальной инфраструктуры. 

Отмечается, что в ходе визита в регион президент РФ встретится с представителями общественности, где обсудит инициативы по социальной поддержке граждан, отраженные в послании Федеральному собранию, озвученном 15 января. 

Мероприятие станет для президента первым после того, как в России 21 января обновился состав правительства. В кабинете министров серьезно обновлен социальный блок, именно этим темам посвящена большая часть послания Федеральному собранию. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #липецкая область

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