Российский лидер Владимир Путин прилетел в Липецкую область, где посетит Усманский район и ознакомится с объектами социальной инфраструктуры.

Отмечается, что в ходе визита в регион президент РФ встретится с представителями общественности, где обсудит инициативы по социальной поддержке граждан, отраженные в послании Федеральному собранию, озвученном 15 января.

Мероприятие станет для президента первым после того, как в России 21 января обновился состав правительства. В кабинете министров серьезно обновлен социальный блок, именно этим темам посвящена большая часть послания Федеральному собранию.