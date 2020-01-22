Названы плюсы и минусы привлечения коллекторов к сборам долгов по ЖКХ

Эксперты назвали плюсы и минусы привлечения коллекторов к сборам долгов по ЖКХ, о чем ранее писали СМИ. На этой неделе в Сети появилась информация о том, что в России разрабатывают законопроект, который позволит взыскивать с россиян долги по жилищно-коммунальным услугам при помощи коллекторов. Пока документ не подписан, но в ряде ведомств его уже одобрили.

Как заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, коллекторов обязательно нужно привлекать к этой работе.

«У управляющих организаций инструменты взыскания долгов по ЖКХ упразднены. Это ситуация ненормальная. Должники ликуют уже не первый месяц. И, как правило, не самые бедные люди в должниках ходят. Это средний класс», — передает слова Москвиной телеканал «360».

Как отмечает Вера Москвина, управляющим компаниям сотрудничать с коллекторами нельзя по закону, а подавать в суд на должников самостоятельно они не имеют права, поэтому приход коллекторов в эту систему необходим.

С ней не согласна руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая считает, что россиянам могут навредить. По ее словам, рынок ЖКХ большой, а хороших и профессиональных коллекторов очень мало.