Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков заявил, что люди, назначенные в новое правительство РФ, показали на практике навык успешной работы с проектами. Об этом в среду, 22 января, сообщает корреспондент «Политики сегодня».

Жуков напомнил, что сегодня было подписано первое распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина. Он подчеркнул, что поправки направлены на реализацию положений послания президента РФ Владимира Путина.

Экономический блок правительства очень серьезно усилен. Ряд важнейших законов, связанных с поддержкой семей с детьми, требует изменений, заявил он и выразил уверенность, что воплощение важнейших положений послания Путина должно произойти скорее.

«В новой команде, которая является командой единомышленников, в правительство пришли много министров и вице-премьеров, которое долгое время работали с ним [Мишустиным — ред.]», — заявил он.

Он отметил, что люди, которые составили новое правительство, могут с успехом реализовывать проекты и уже доказали это на практике.