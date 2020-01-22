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11:25   22 Января 2020
Россия

Петербурженка стала новой «Миссис Вселенная»

Петербурженка стала новой «Миссис Вселенная»

Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга заняла первое место в международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2020». Об этом девушка сообщает на своей странице в Instagram.

В финале участницы соревновались в творческих конкурсах и дефиле, а также рассказывали о своих личных достижениях в формате презентации на английском языке. Победительнице Ксении Вербицкой – 43 года, она мать четверых детей, увлекается литературой и аргентинским танго. По ее словам, жюри было очень непросто выбрать лучшую участницу.

«Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», — заявил Вербицкая.

Организатор конкурса «Миссис Вселенная» — болгарская компания «Mrs.Universe LTD».

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Автор: Роман Самойлов
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