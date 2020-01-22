Захаров уверен, что ужесточение законов о несогласованных протестах необходимо для спокойствия граждан

Глава АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров видит необходимость в ужесточении законодательства в отношении участников и организаторов незаконных протестов ради спокойствия россиян.

Об этом публицист рассказал в интервью изданию New Inform. По мнению политолога, нужно наказывать организаторов несанкционированных протестов крупными штрафами, а участников подобных акций — задерживать и арестовывать.

Такое мнение выразил эксперт в связи с антиправительственными протестами, проходящими сейчас в столице Ливана, Бейруте. Демонстрации связаны с обновлением состава правительства страны. Сообщается, что демонстранты настроены агрессивно, пытаются прорваться к зданию парламента и атакуют полицейских.

Захаров уверен, что оппозицию в РФ используют для «раскачивания страны», а ужесточение законов будет оправдано спокойствием граждан и защитой национальных интересов.

«Нужно сделать так, чтоб организаторы беспорядков знали, что их ждёт наказание и внушительный штраф. А лиц, участвующих в протестах, задержания и аресты», — заявил Захаров.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла серия несанкционированных протестов, связанных с выборами в столичную Думу. Организаторами незаконных шествий, прошедших на проспекте Сахарова в центре города, стала экс-кандидатка в московские депутаты Любовь Соболь и ее руководитель — блогер Алексей Навальный: суд приговорил их к выплате многомиллионного штрафа.