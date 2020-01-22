Мишустин назначил Олега Скуфинского главой Росреестра
Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Олега Скуфинского руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Документ о назначении опубликован на сайте Кабимина.
Ранее Скуфинский был заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке.
Пост главы Росреестра Скуфинскому уступила Виктория Абрамченко, которую назначили на должность вице-премьера РФ во вторник, 21 января.