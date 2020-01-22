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11:21   22 Января 2020
Россия

Мишустин назначил Олега Скуфинского главой Росреестра

Мишустин назначил Олега Скуфинского главой Росреестра

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Олега Скуфинского руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Документ о назначении опубликован на сайте Кабимина. 

Ранее Скуфинский был заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке.

Пост главы Росреестра Скуфинскому уступила Виктория Абрамченко, которую назначили на должность вице-премьера РФ во вторник, 21 января.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #росреестр #правительство рф #мишустин

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