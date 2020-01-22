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11:28   22 Января 2020
Россия

Чайка дал напутствие Краснову

Чайка дал напутствие Краснову

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка дал напутствие своему преемнику на должности Игорю Краснову. Об этом стало известно в среду, 22 января. 

Чайка пожелал Краснову всего самого доброго и выразил уверенность, что у него все получится. 

«Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, ему дорога эта система», — сказал Чайка.

Ранее Чайка принял предложение Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе. Он руководил Генпрокураторой 14 лет. 

Игорь Краснов — преемник Чайки на посту генерального прокурора. Он служил в прокуратуре с 1997 года и прошел путь от следователя до зампреда Следственного комитета. В его ведении находились громкие дела об убийстве Бориса Немцова, Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Краснов расследовал преступления, которые совершал «белгородский стрелок» Сергей Помазун и другие. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #чайка #общество

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