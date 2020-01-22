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 Метеорологи во Флориде предупреждают жителей о падающих с деревьев игуанах

Метеорологи во Флориде предупреждают жителей о падающих с деревьев игуанах

11:05   22 Января 2020
Весь мир

Метеорологи во Флориде предупреждают жителей о падающих с деревьев игуанах

Метеорологи во Флориде предупреждают жителей о падающих с деревьев игуанах

Нетипично холодная погода установилась во Флориде. Метеорологи предупреждают местных жителей о том, что с деревьев могут падать игуаны – животные впадают в оцепенение при низких температурах.

О падающих с деревьев хладнокровных ящерицах сообщает подразделение Национальной метеорологической службы США в Майами на своем аккаунте в Twitter.

«Мы нечасто говорим о подобном в прогнозах, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан сегодня вечером, когда температура опустится до 30–40 градусов (по Фаренгейту, примерно от — одного до четырех градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что игуаны на холоде становятся очень медлительными и впадают в оцепенение. Ящерицы могут падать с деревьев, но «они не мертвы», пояснили метеорологи. Крупные представители игуан легче переносят холодную погоду. При потеплении ящерицы придут в норму, заверили в ведомстве.

На данный момент во Флориде обитают несколько разновидностей игуан. Самые крупные особи могут быть около полутора метров в длину, их вес может достигать 10 килограмм. Питаются ящерицы преимущественно растительной пищей.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #флорида #животные #природа #холода

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