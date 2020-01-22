Метеорологи во Флориде предупреждают жителей о падающих с деревьев игуанах

Нетипично холодная погода установилась во Флориде. Метеорологи предупреждают местных жителей о том, что с деревьев могут падать игуаны – животные впадают в оцепенение при низких температурах.

О падающих с деревьев хладнокровных ящерицах сообщает подразделение Национальной метеорологической службы США в Майами на своем аккаунте в Twitter.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

«Мы нечасто говорим о подобном в прогнозах, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан сегодня вечером, когда температура опустится до 30–40 градусов (по Фаренгейту, примерно от — одного до четырех градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что игуаны на холоде становятся очень медлительными и впадают в оцепенение. Ящерицы могут падать с деревьев, но «они не мертвы», пояснили метеорологи. Крупные представители игуан легче переносят холодную погоду. При потеплении ящерицы придут в норму, заверили в ведомстве.

На данный момент во Флориде обитают несколько разновидностей игуан. Самые крупные особи могут быть около полутора метров в длину, их вес может достигать 10 килограмм. Питаются ящерицы преимущественно растительной пищей.