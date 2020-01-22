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11:44   22 Января 2020
Россия

Светов и Ко показали свою несостоятельность, отказавшись от согласованного митинга по Конституции

Светов и Ко показали свою несостоятельность, отказавшись от согласованного митинга по Конституции

«Либертарианская партия России» (ЛПР) отказалась от проведения митинга против конституционных изменений из-за разногласий в оппозиционном обществе, тем сам подтвердив свою несостоятельность.

Как сообщает ФАН, 17 января власти уведомили о согласовании митинга против изменений в Конституции РФ, которые озвучил президент России Владимир Путин. 21 января издание «Коммерсант» сообщило, что инициаторами митинга стали представители ЛПР. Сообщается, что организаторы митинга не проводили официальный анонс из-за разногласий относительно инициативы Путина. В то время, как представители ЛПР были намерены протестовать, глава так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексей Навальный ранее заявил, что Конституцию «защищать не надо». Политологи предположили, что из-за разногласий митинг может не состояться.

22 января «Эхо Москвы» сообщило, что заявку на митинг подали представители ЛПР Игорь Ефремов и Сергей Синицын. Позже митинг был отменен, предположительно, из-за заявления Навального.

Секретарь партии Александр Гуд в беседе с «Это Москвы» пояснил, что заявка на митинг – это частная инициатива Евремова и Синицина, партия к этому отношения не имеет. По его словам, отмена митинга после заявления Навального – просто совпадение.

Отмена митинга 1 февраля показала, насколько не состоятельным является либеральное сообщество. Оппозиционеры даже не попытались вникнуть в положительные или отрицательные последствия новых изменений или хотя бы продумать план действий для митинга. Либералы хотели протестовать "по инерции", ведь они стремятся критиковать любые инициативы правительства.

Эксперты в беседе с «Коммерсантом» не поддержали намерение либералов протестовать и отметили, что намеченная акция не совсем соответствует общественным настроениям. Политолог Аббаса Галлямов констатировал неслаженность действий либералов из-за раскола в оппозиции, а политолог Константин Костин назвал акцию «борьбой со здравым смыслом».

Напомним, одним из лидеров ЛПР является Михаил Светов, на которого завели уголовное дело о педофилии. Еще в 2011 году Светов открыто рассказал о сексуальных отношениях с 16-летней девочкой. В ноябре 2019 года его вызвали на допрос в СК РФ.

19 января в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он подчеркнул, что граждане могут внести и свои предложения относительно возможных изменений, а утверждение новых поправок возможно только после голосования граждан. 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#либералы #митинги #конституция рф

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