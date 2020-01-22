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11:05   22 Января 2020
Весь мир

Абэ назвал развитие отношений Японии и России беспрецедентным

Абэ назвал развитие отношений Японии и России беспрецедентным

Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал развитие отношений Токио и Москвы беспрецедентным. Об этом он сообщил в ходе дебатов в японском парламенте. 

По словам Абэ, за прошедший год Россия и Япония смогли реализовать проекты в рамках совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов на основе договоренностей в Нагато. В частности, японский премьер напомнил о реализации первого пилотного тура в южную часть Курил для японских туристов, а также возможность посещения бывшими жителями этих островов тех мест, куда ранее их не пускали. 

«Мы будем продолжать упорные переговоры, чтобы решить территориальный вопрос и подписать мирный договор», — заявил Синдзо Абэ. 

По мнению японского премьер-министра, на тему переговоров с РФ о мирном договоре есть конкретные положительные результаты. Также Абэ отметил, что Токио по-прежнему не меняет своей позиции насчет суверенитета Японии по «северным территориям». Глава японского правительства заявил, что Токио хочет определиться с принадлежностью южной части Курильской гряды в свою пользу.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика #весь мир #синдзо абэ #курильские острова

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