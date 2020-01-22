Юрий Чайка уходит с должности генпрокурора РФ

Совет Федерации на сегодняшнем заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Об этом сообщает RT.

Ранее, 20 января, президент РФ Владимир Путин предложил Совфеду в качестве кандидатуры на должность генпрокурора Игоря Краснова. Чайке был предложен пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, где до сих пор актуален вопрос борьбы с коррупцией и террористической угрозой. Чайка заверил, что поставленные российским лидером задачи будут выполнены в регионе.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума сделает все возможное, чтобы выстроить эффективную работу вместе с новым составом правительства РФ.

Экс-глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Новым главой правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а Медведев ушел на недавно появившуюся должность зампредседателя Совета безопасности РФ.