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11:05   22 Января 2020
Россия

Матвинеко пожелала удачи членам нового правительства

Матвинеко пожелала удачи членам нового правительства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила выбор премьер-министра России Михаила Мишустина и пожелала успехов новому кабмину. Об этом стало известно в среду, 22 января.

По мнению Матвиенко, Мишустин выбрал опытных, образованных и современно мыслящих депутатов. Она напомнила, что перед правительствам стоят серьезные вызовы, для эффективного решения которых нужна хорошая команда. 

«И это вселяет уверенность, что у них все получится. И хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, и чтобы все получилось», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также поблагодарила прошлый состав правительства и ушедших министров, отметив их заслуги. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Глава правительства Михаил Мишустин призвал членов нового кабмина активнее заниматься нацпроектами, а также напомнил, что каждый из них несет персональную ответственность за воплощение в жизнь национальных целей развития.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #матвиенко #политика #общество #кабмин #мишустин

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