Своим «спектаклем» с гибелью Аль-Багдади США запустили «переформатирование» внутри ИГ*

Уроженец Ирака Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли ас-Сальби стал новым главой международной террористической группировки «Исламское государство» (организации, запрещенной в РФ). Об этом сообщает британское агентство «The Guardian», ссылаясь на свои «источники в двух разведывательных службах». Что стоит за столь громким заявлением, и почему ему не следует верить, рассказало Федеральное агентство новостей.

Новый «халиф» ИГ* в Ираке является одним из ближайших сподвижников Абу Бакра аль-Багдади. «Избран» он был спустя несколько дней после заявления США о том, что в сирийской деревне Бариша был уничтожен прежний предводитель группировки. Агентство «Middle East Monitor» писало об Ас-Сальби еще в августе 2019 года – тогда его назвали Абдулла Кардаш. Со ссылкой на медиаисточники его выставили приемником, которого якобы назначил сам Аль-Багдади.

Когда силы США оккупировали Ирак, Ас-Сальби, он же Кардаш, оказался в концлагере «Кэмп Букка» вместе с Аль-Багдади и Абу Алаа аль-Афри – вторым по значимости человеком в ИГ* после главаря. В Вашингтоне заявили, что именно Ас-Сальби обосновал геноцид христиан и езидов на Ниневийской границе. Госдепартамент Штатов пообещал пять миллионов долларов за его голову.

Был ли на самом деле уничтожен глава «Исламского государства»* 26 октября 2019 года – неизвестно. Официальная версия его гибели вызывает слишком много вопросов и порождает еще большее количество несостыковок. «Террорист номер один» якобы скрывался в доме враждебной для него группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), в Идлибе, недалеко от Турецкой границы. Его тело было после доставлено в Ирак и сброшено в море – так же США поступили с телом прошлого «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Эксперты выдвигают предположение, что «уничтожение» Аль-Багдади – начало процесса «переформатирования» ИГ*.

Медиаисточники террористической группировки назвали своим главарем неизвестного человека — Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши. Это имя очень много значит – аль-Хашеми происходит не просто из племени курейш, но и из клана самого пророка Мухаммеда бану хашим. Эта версия кажется в миллион раз правдоподобнее, ведь иракский туркмен Абдулла Кардаш просто не мог стать главарем – фанатики ИГ* просто отвергли бы его как святотатца. Именно поэтому заявление «The Guardian» звучит очень неубедительно.

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон точно знает, кто является новым главарем «Исламского государства»*. С того момента никакой новой информации об Абу Имбрагиме аль-Хашеми аль-Курейши не появилось.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Некоторые военные аналитики полагают, что появление двух предполагаемых «наследников» Аль-Багдади говорит о внутренних разногласиях в группировке. Речь здесь идет уже о внутренней борьбе внутри ИГ*, заявил военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«Когда главарем ИГИЛ был Аль-Багдади, его приближенные, элита получали достаточно крупный куш, на которые содержали в роскоши свои семьи и создавали собственные вооруженные формирования. Там идет внутриполитическая борьба кланов, которые претендуют на то, чтобы возглавить это движение», — считает Матвийчук.

Спектакль США с «уничтожением» Аль-Багдади позволил внутренним кланам «Исламского государства»* запустить процесс «переформатирования» структуры власти и денежных потоков. Группы террористов вздохнули спокойной – отошел от дел главарь, который контролировал огромные денежные потоки и не позволял своим сторонникам свободно пользоваться ресурсами группировки.

«Я бы сказал, что это борьба не между спонсорами, а за спонсоров — это и саудиты, и США. От кланов требуется предоставить для них более-менее прагматичную программу, заинтересовать, чтобы под нее выделили деньги», — заключил эксперт.

Прямо сейчас в ИГ* идет жесткая борьба личностей – кто-то должен вскоре возглавить террористов и снова взять на контроль финансовые потоки.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ