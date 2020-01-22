Мишустин назначил Сидоренко первым замруководителя аппарата кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства в среду, 22 января.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о новой структуре правительства, согласно которому руководить протоколом председателя правительства будет Наталья Савина.

Заместителями руководителя аппарата стали Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Эльмира Тагирова, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Валерий Сидоренко с 2012 занимал должность директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.