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10:46   22 Января 2020
Россия

Мишустин назначил Сидоренко первым замруководителя аппарата кабмина

Мишустин назначил Сидоренко первым замруководителя аппарата кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко. Об этом следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства в среду, 22 января. 

Ранее Мишустин подписал распоряжение о новой структуре правительства, согласно которому руководить протоколом председателя правительства будет Наталья Савина. 

Заместителями руководителя аппарата стали Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Эльмира Тагирова, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Валерий Сидоренко с 2012 занимал должность директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мишустин

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