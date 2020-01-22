Сенат США утвердил план Респуликанской партии по импичменту Трампа

Верхняя палата американского Сената может ускорить импичмент после того, как законодательный орган проголосовал за утверждение соответствующего плана республиканского лидера Митча Макконнелла.

Судебный процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа начнется сегодня, 22 января: у стороны защиты и обвинения будет 24 часа в течении трех дней, чтобы представить суду свои аргументы.

Напомним, процедура импичмента нынешнего американского президента началась в конгрессе 24 сентября, после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп призывал украинскую сторону начать расследование обстоятельств увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность газодобывающей Burisma Group. Прямое отношение к компании имел Джозеф Байден и его сын Хантер, входивший в совет директоров. Байден — основной соперник Трампа на президентских выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что президента Трампа в Сенате будут защищать те же адвокаты, что работали с экс-президентом США Биллом Клинтоном, обвиненного в 1998 году в сексуальных домогательствах.