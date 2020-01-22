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10:32   22 Января 2020
Россия

Матвиенко назвала обновление правительства РФ сбалансированным

Матвиенко назвала обновление правительства РФ сбалансированным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обновление правительства РФ сбалансированным. По ее словам, новый состав Кабмина позволит сохранить преемственность в работе.

Как отметила спикер Совфеда, утвержденный состав правительства соответствует поставленным президентом задачам, озвученным в послании Федеральному собранию. 

«Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной», — заявила Валентина Матвиенко. 

По словам сенатора, Совет Федерации заинтересован в том, чтобы наладить конструктивное взаимодействие с новым кабинетом министров, а сенаторы хотели бы провести встречу с его членами и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, чтобы узнать об их планах. 

«Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу», — резюмировала Матвиенко. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #политика #правительство рф

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