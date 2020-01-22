Матвиенко назвала обновление правительства РФ сбалансированным
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обновление правительства РФ сбалансированным. По ее словам, новый состав Кабмина позволит сохранить преемственность в работе.
Как отметила спикер Совфеда, утвержденный состав правительства соответствует поставленным президентом задачам, озвученным в послании Федеральному собранию.
«Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной», — заявила Валентина Матвиенко.
По словам сенатора, Совет Федерации заинтересован в том, чтобы наладить конструктивное взаимодействие с новым кабинетом министров, а сенаторы хотели бы провести встречу с его членами и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, чтобы узнать об их планах.
«Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу», — резюмировала Матвиенко.