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10:22   22 Января 2020
Россия

Школьница из России взяла золотую медаль на олимпиаде по философии в Риме

Школьница из России взяла золотую медаль на олимпиаде по философии в Риме

Ставропольская школьница Ксения Коротенко заняла первое место на 27-й Международной олимпиаде по философии, проходившей с 16 по 19 мая в Риме. Об этом рассказала руководитель российской делегации, профессор МГУ им. Ломоносова Лариса Ретюнских в своем Facebook.

Главным этапом олимпиады стало англоязычное сочинение на тему гражданских прав и культурного наследия, которое необходимо было написать за четыре часа. Девушка начала с цитаты из трудов Платона, где Сократ отвечает на вопрос о том, что бы он выбрал: совершать несправедливые действия или самому от них страдать, выбрав в итоге страдание как наименьшее зло. Ксения решила доказать его позицию, раскрыв ее через философию Мартина Хайдеггера и ссылаясь на работу Ханны Ардент «Банальность зла», а также на книгу Марио Варгаса Льосы «Праздник козла».

Напомним, ранее сообщалось о школьнике из Хабаровска Егоре Шарипове, который обыграл в шахматах четырехкратного победителя Всемирных шахматных олимпиад Сергея Рублевского. Отмечалось, что это единственная из 20 сыгранных партий, которую гроссмейстер проиграл во время посещения Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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Автор: Тимофей Булочкин
#олимпиада #россия #школьники #новости #общество

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