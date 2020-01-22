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10:24   22 Января 2020
Россия

Инструктор автошколы под Архангельском признался в убийстве ученицы

Инструктор автошколы под Архангельском признался в убийстве ученицы

Инструктор автошколы, находящейся в Архангельской области, пойдет под суд по обвинению в убийстве ученицы. Об это в среду, 22 января, говорится на сайте регионального СУСК РФ. 

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и вечером 15 июля 2019 года задушил 20-летнюю ученицу. Затем он завернул тело девушки в ткань и спрятал в канаве, завалив мусором. Злоумышленник также сжег улики и похитил золотое кольцо ученицы. 

50-летний обвиняемый во время допроса признал вину и заявил, что совершил убийство «под воздействием химического вещества (соли)». Он уточнил, что девушка брала у него уроки вождения, напросилась к нему на работу, а затем оскорбила. 

«Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении.

Злоумышленник обвиняется в убийстве и краже, добавляет региональное ведомство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #криминал

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