Инструктор автошколы под Архангельском признался в убийстве ученицы

Инструктор автошколы, находящейся в Архангельской области, пойдет под суд по обвинению в убийстве ученицы. Об это в среду, 22 января, говорится на сайте регионального СУСК РФ.

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и вечером 15 июля 2019 года задушил 20-летнюю ученицу. Затем он завернул тело девушки в ткань и спрятал в канаве, завалив мусором. Злоумышленник также сжег улики и похитил золотое кольцо ученицы.

50-летний обвиняемый во время допроса признал вину и заявил, что совершил убийство «под воздействием химического вещества (соли)». Он уточнил, что девушка брала у него уроки вождения, напросилась к нему на работу, а затем оскорбила.

«Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении.

Злоумышленник обвиняется в убийстве и краже, добавляет региональное ведомство.