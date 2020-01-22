Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы владельцам объектов культурного наследия

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы для владельцев объектов культурного наследия (ОКН). Это отражено в плане законотворческой деятельности российского Кабмина на 2020 год. Соответствующий документ готовят в министерстве культуры.

На сегодняшний день налог на имущество организаций не платят лишь владельцы объектов культурного наследия федерального значения. В итоге исторические усадьбы с региональным и местным статусом остаются заброшенными, ведь их восстановление собственникам невыгодно. Проблему сможет решить новый законопроект, который готовят в Минкульте.

Если документ пройдет все стадии утверждения, то произойдет расширение действующей нормы и освобождение хозяев ОКН регионального и местного значения как от уплаты налога на имущество организаций, так и от земельного налога собственников тех земельных участков, на которых расположены соответствующие усадебные комплексы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (на период восстановления или реставрации, но не более чем на семь лет).

Также предлагается освободить физические лица от налога на имущество в отношении ОКН федерального, регионального или местного значения. При этом размер имущественного налогового вычета могут увеличить с двух до четырех миллионов рублей и предоставлять его в сумме фактически понесенных расходов на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

По словам председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сейчас в России зарегистрировано более 140 тысяч ОКН, из них более 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Для их восстановления действуют особые подходы, это ведь не просто дом отремонтировать. Нужно провести экспертизу, получить заключение, согласовать проектно-сметную документацию и так далее. Все это — вопрос непростой», — передает слова Гумеровой «Парламентская газета».

Тему неоднократно поднимали в Совете Федерации представители всех российских регионов, говорит сенатор.