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10:07   22 Января 2020
Россия

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы владельцам объектов культурного наследия

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы владельцам объектов культурного наследия

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы для владельцев объектов культурного наследия (ОКН). Это отражено в плане законотворческой деятельности российского Кабмина на 2020 год. Соответствующий документ готовят в министерстве культуры. 

На сегодняшний день налог на имущество организаций не платят лишь владельцы объектов культурного наследия федерального значения. В итоге исторические усадьбы с региональным и местным статусом остаются заброшенными, ведь их восстановление собственникам невыгодно. Проблему сможет решить новый законопроект, который готовят в Минкульте.

Если документ пройдет все стадии утверждения, то произойдет расширение действующей нормы и освобождение хозяев ОКН регионального и местного значения как от уплаты налога на имущество организаций, так и от земельного налога собственников тех земельных участков, на которых расположены соответствующие усадебные комплексы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (на период восстановления или реставрации, но не более чем на семь лет).

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы владельцам объектов культурного наследия

Также предлагается освободить физические лица от налога на имущество в отношении ОКН федерального, регионального или местного значения. При этом размер имущественного налогового вычета могут увеличить с двух до четырех миллионов рублей и предоставлять его в сумме фактически понесенных расходов на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

По словам председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сейчас в России зарегистрировано более 140 тысяч ОКН, из них более 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Правительство РФ хочет ввести налоговые льготы владельцам объектов культурного наследия

«Для их восстановления действуют особые подходы, это ведь не просто дом отремонтировать. Нужно провести экспертизу, получить заключение, согласовать проектно-сметную документацию и так далее. Все это — вопрос непростой», — передает слова Гумеровой «Парламентская газета»

Тему неоднократно поднимали в Совете Федерации представители всех российских регионов, говорит сенатор. 

«У нас огромное количество этих объектов, безусловно, они нуждаются в охране, им нужна и реставрация, но настолько сложны эти процедуры, это требует огромных финансовых затрат. Нам нужно эти подходы изменять», — считает член Совфеда. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #совет федерации #культурное наследие #объекты культуры

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