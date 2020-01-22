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9:46   22 Января 2020
Россия

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков придет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в аппарате главы государства. 

Ранее в администрации президента уже сообщали, что Жэнбеков планирует в мае приехать в столицу РФ вместе с другими лидерами государств ОДКБ.

Лидер Кигизии также регулярно призывал не допускать фальсификаций о ВОВ, подчеркивая, что парад Победы в Москве  — это дань уважения памяти отцов и дедов, а не демонстрация силы. 

«Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — передает собеседник агентства. 

Кроме этого, глава государства примет участие в других мероприятиях, которые приурочены к перекрестному году России и Киргизии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #киргизия #общество #парад победы

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