Президент Киргизии приедет на парад Победы в Москву

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков придет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в аппарате главы государства.

Ранее в администрации президента уже сообщали, что Жэнбеков планирует в мае приехать в столицу РФ вместе с другими лидерами государств ОДКБ.

Лидер Кигизии также регулярно призывал не допускать фальсификаций о ВОВ, подчеркивая, что парад Победы в Москве — это дань уважения памяти отцов и дедов, а не демонстрация силы.

«Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — передает собеседник агентства.

Кроме этого, глава государства примет участие в других мероприятиях, которые приурочены к перекрестному году России и Киргизии.