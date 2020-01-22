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9:38   22 Января 2020
Россия

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил новому составу правительства подготовить изменения в закон о бюджете, чтобы начать реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, озвученного на минувшей неделе. 

На сайте Кабмина указывается, что председатель правительства поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда. Соответствующее поручение касается министерства финансов РФ. 

Российское министерство труда до 11 февраля должно подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В создании изменений могут участвовать заинтересованные сотрудники федеральных органов, отмечается в документе.

21 января, спустя почти неделю после отставки правительства Дмитрия Медведева, стал известен новый состав кабинета министров. Министерство труда возглавил Антон Котяков. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф #мишустин

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