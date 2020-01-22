Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

73-летняя женщина ездила в китайский город Ухань в конце 2019 года, откуда и привезла новый вид коронавируса, который вызывает пневмонию. Наличие заболевания подтвердили, когда женщина проходила курс лечения в местной больнице в Таиланде.

На данный момент в Таиланде зафиксировано четверо заболевших новым видом пневмонии, трое из них — туристы из Китая.

В Китае количество жертв нового вируса выросло до девяти. Общее число инфицированных составляет 440 человек по данным на 21 января. В тесном контакте с заболевшими находились 2,2 тысячи человек, их поместили на карантин.

Ранее сообщалось, что после вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая оперативно уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны.