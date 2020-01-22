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Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

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9:12   22 Января 2020
Весь мир

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

73-летняя женщина ездила в китайский город Ухань в конце 2019 года, откуда и привезла новый вид коронавируса, который вызывает пневмонию. Наличие заболевания подтвердили, когда женщина проходила курс лечения в местной больнице в Таиланде. 

На данный момент в Таиланде зафиксировано четверо заболевших новым видом пневмонии, трое из них — туристы из Китая. 

В Китае количество жертв нового вируса выросло до девяти. Общее число инфицированных составляет 440 человек по данным на 21 января. В тесном контакте с заболевшими находились 2,2 тысячи человек, их поместили на карантин. 

Ранее сообщалось, что после вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая оперативно уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#вирус #происшествия #чп #китай #весь мир #здравоохранение #пневмония

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