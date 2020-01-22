Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами
Москвичи в 2019 году продолжили тенденцию называть детей древними славянскими, иностранными и двойными именами. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГсов.
Отмечается, что в столице родились более 1180 девочек по имени Милана, более 600 Мирослав и 282 Златы. Среди мальчиков было популярно имя Макар, которым назвали 577 новорожденных, и Ярослав — более 890 мальчиков.
Выяснилось, что многим родителям нравятся заимствованные имена. Так, в прошлом году на свет появилось более 360 Мий, 310 девочек с именем Николь и 160 Аврор. Кроме этого, сохранилась тенденция называть детей двойными именами.
«В столице появились Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария», — передает собеседник агентства.