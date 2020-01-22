Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Москвичи в 2019 году продолжили тенденцию называть детей древними славянскими, иностранными и двойными именами. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГсов.

Отмечается, что в столице родились более 1180 девочек по имени Милана, более 600 Мирослав и 282 Златы. Среди мальчиков было популярно имя Макар, которым назвали 577 новорожденных, и Ярослав — более 890 мальчиков.

Выяснилось, что многим родителям нравятся заимствованные имена. Так, в прошлом году на свет появилось более 360 Мий, 310 девочек с именем Николь и 160 Аврор. Кроме этого, сохранилась тенденция называть детей двойными именами.