Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летие Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Как отметил Уали, президент Казахстана получил приглашение Москвы посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — сказал пресс-секретарь казахстанского лидера.

Парад в честь 75-летия Победы состоится в Москве на Красной площади 9 мая 2020 года. Президенты Армении, Белоруссии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Сербии, Чехии и Франции подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях.

Кроме того, Москва направила приглашения президенту США, премьер-министру Великобритании, председателю Госсовета Северной Кореи, руководителям стран СНГ и ШОС, а также европейским лидерам.