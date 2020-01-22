Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летие Победы

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

 Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

 Сирийская армия готовит операцию против ИГ*

Сирийская армия готовит операцию против ИГ*
Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

 Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

 Сирийская армия готовит операцию против ИГ*

Сирийская армия готовит операцию против ИГ*
8:53   22 Января 2020
Ближнее зарубежье

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Как отметил Уали, президент Казахстана получил приглашение Москвы посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

«Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — сказал пресс-секретарь казахстанского лидера. 

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летие Победы

Парад в честь 75-летия Победы состоится в Москве на Красной площади 9 мая 2020 года. Президенты Армении, Белоруссии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Сербии, Чехии и Франции подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях.

Кроме того, Москва направила приглашения президенту США, премьер-министру Великобритании, председателю Госсовета Северной Кореи, руководителям стран СНГ и ШОС, а также европейским лидерам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #политика #казахстан #токаев #75-летие победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...