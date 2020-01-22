Врачи рассказали о состоянии трех монтажников, упавших в шахту лифта в многоэтажке в Кемерове. Инцидент произошел вечером в минувший вторник, 21 января, в строящемся доме на Притомском проспекте, 7А.

Как сообщает пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик, трое рабочих упали в шахту лифта с высоты порядка шести метров. Мужчины монтировали лифтовое оборудование. Их госпитализировали в региональную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

Сейчас один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние двоих оценили как легкое, они лежат в общем отделении, передает РИА Новости.