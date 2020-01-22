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8:29   22 Января 2020
Россия

Врачи рассказали о состоянии трех монтажников, упавших в шахту лифта в Кемерове

Врачи рассказали о состоянии трех монтажников, упавших в шахту лифта в Кемерове

Врачи рассказали о состоянии трех монтажников, упавших в шахту лифта в многоэтажке в Кемерове. Инцидент произошел вечером в минувший вторник, 21 января, в строящемся доме на Притомском проспекте, 7А. 

Как сообщает пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик, трое рабочих упали в шахту лифта с высоты порядка шести метров. Мужчины монтировали лифтовое оборудование. Их госпитализировали в региональную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

Сейчас один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние двоих оценили как легкое, они лежат в общем отделении, передает РИА Новости. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #кемерово #лифт

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