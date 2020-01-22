Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

 Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

 Сирийская армия готовит операцию против ИГ*

Сирийская армия готовит операцию против ИГ*
Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о бюджете

 Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Москвичи продолжили тенденцию называть детей необычными именами

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Токаев планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

 Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации

Зеленский уволит Кличко с поста председателя Киевской горадминистрации
Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

Власти Таиланда подтвердили первый случай новой пневмонии у приехавшей из Китая туристки

 Сирийская армия готовит операцию против ИГ*

Сирийская армия готовит операцию против ИГ*
8:13   22 Января 2020
Россия

Российские банки запустили тестирование лицевой биометрии в банкоматах

Российские банки запустили тестирование лицевой биометрии в банкоматах

Российские банки запустили тестирование лицевой биометрии в банкоматах, об этом сообщает газета «Известия»

Нововведение тестируют Сбербанк и «Тинькофф». Первый проводит испытания лицевой биометрии в банкоматах тех учреждений, где клиенты обслуживаются лично. «Тинькофф» — в столичных ТРЦ. Пока идентификацию проходят сотрудники банка, но в скором времени лицевую биометрию введут для всех клиентов. 

В ВТБ рассказали, что в скором времени также начнут тестировать эту функцию, ее запустят уже в этом году. Кроме того, лицевую биометрию планируют применять Промсвязьбанк, банк «Ак Барс» и Райффайзенбанк.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #биометрия #сбербанк #общество #тинькофф банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...