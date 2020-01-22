Российские банки запустили тестирование лицевой биометрии в банкоматах, об этом сообщает газета «Известия».

Нововведение тестируют Сбербанк и «Тинькофф». Первый проводит испытания лицевой биометрии в банкоматах тех учреждений, где клиенты обслуживаются лично. «Тинькофф» — в столичных ТРЦ. Пока идентификацию проходят сотрудники банка, но в скором времени лицевую биометрию введут для всех клиентов.

В ВТБ рассказали, что в скором времени также начнут тестировать эту функцию, ее запустят уже в этом году. Кроме того, лицевую биометрию планируют применять Промсвязьбанк, банк «Ак Барс» и Райффайзенбанк.