Сирийская армия готовит операцию против ИГ*

Армия Сирии направила крупные подкрепления к городу Эс-Сухне. Об этом сообщает военный источник «Федерального агентства новостей» в САР Ахмад Марзук.

Отмечается, что сирийская армия и ее союзники ведут борьбу с террористами в Идлиб. Крупные подкрепления направлены в провинции Дейр-эз-Зор. Источник в Twitter (@DeirEzzorNow) сообщает, что в районе Эс-Сухне появились десятки единиц бронетехники.

Предполагается, что армия Сирии готовится к новой масштабной операции по зачистке «спящих ячеек» террористов ИГ* в Сирийской пустыне после недавних атак.

В свою очередь турецкие военные и союзные им боевики направили бойцов нового выпуска военной полиции в Хасаку. Протурецкие силы обстреляли в Африне сельские районы, захваченные курдами.

Курдские боевики потеряли одного человека в результате ДТП в Хасаке. Также они убили нескольких протурецких боевиков в Африне.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.