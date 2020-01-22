Китай после вспышки пневмонии, вызванной новым типом вируса, оповестил ВОЗ и Россию

Китай после вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, оперативно уведомил Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны. Об этом сообщил глава госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.

По его словам, следуя принципам транспарентности и открытости, Китай сразу же уведомил о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие соседние страны, а также Тайвань, Гонконг и Макао.

Ли Бинь отметил, что первоочередной задачей на данный момент является надлежащее выполнение всех необходимых мер по профилактике и контролю за распространением заболевания.

Глава госкомитета КНР отметил, что Пекин усилил контакты со странами, где были выявлены случаи заражения - с США, Японией, Таиландом и Южной Кореей, в том числе с их компетентными ведомствами и посольствами в Китае. Стороны обмениваются информацией, в том числе о подтвержденных случаях заражения.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. На данный момент подтверждено 440 случаев заражения. Число жертв заболевания достигло девяти.