ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВВС Сирии наносят точечные удары по позициям террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук в своей регулярной сводке.

Сирийская армия вместе с союзниками продолжают обмениваться ударами в провинциях Алеппо и Идлиб с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Известно, что террористы последней группировки ранили несколько мирных жителей в провинции Хама.

Сирийские военные также прочесали район пустыни Бадия на востоке Хомса. В свою очередь ьурецкие военные и союзные им силы ведут ответный огонь по укрытиям курдских боевиков на севере Алеппо и Хасаке.

Курдские боевики обстреливают позиции протурецких сил на севере Алеппо. В Ракке они провели аресты подозреваемых в подрыве патрульной машины.

Возглавляемая США международная коалиция провела патрулирование в районе нефтегазовых полей на северо-востоке Хасаки и совместный рейд с курдскими боевиками в Дейр-эз-Зоре.