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6:37   22 Января 2020
Весь мир

Число пострадавших военных США при ударе Ирана в ответ на убийство Сулеймани превышает 11

Число пострадавших военных США при ударе Ирана в ответ на убийство Сулеймани превышает 11

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о наличии дополнительного количества пострадавших при обстреле Ираном американской военной базы в Ираке. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе CENTCOM подтвердило сообщения СМИ о том, что 11 военных США пострадали при обстреле Ираном. Телеканал отмечает, что сейчас речь идет о других военных.

Представитель командования сообщил, что военнослужащие были направлены в расположенный в Германии госпиталь из-за предосторожности для дальнейших обследований и «лечения в амбулаторных условиях». При этом в CENTCOM отметили, что при обследовании могут быть выявлены новые травмы. Точное число госпитализированных солдат не уточняется.

Иран обстрелял 8 января военные базы США, выпустим по ним около 15 ракет. Атака стала ответом на убийство американскими ВС иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в международном аэропорту Багдада. По официальным данным США, пострадавших среди американских военных не было.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак #сулеймани

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