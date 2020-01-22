Минобороны РФ раскрыло возможности системы ПВО Москвы

Система ПВО российской столицы гарантированно отразит удар баллистических ракет любого типа. Об этом сообщил командир соединения Сергей Грабчук.

Генерал-майор сообщил, что на вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, которая гарантированно может перехватить несколько десятков боевых блоков как существующих, так и перспективных типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности, в том числе оснащенных комплексом средств преодоления противоракетной защиты.

По его словам, это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, а также для предупреждения ракетного нападения и контроля космического пространства.

Грабчук отметил, что личный состав соединения ПВО обеспечивает эксплуатацию средств системы противоракетной обороны, а также их поддержание в состоянии постоянной готовности.