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6:15   22 Января 2020
Россия

Минобороны РФ раскрыло возможности системы ПВО Москвы

Минобороны РФ раскрыло возможности системы ПВО Москвы

Система ПВО российской столицы гарантированно отразит удар баллистических ракет любого типа. Об этом сообщил командир соединения Сергей Грабчук.

Генерал-майор сообщил, что на вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, которая гарантированно может перехватить несколько десятков боевых блоков как существующих, так и перспективных типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности, в том числе оснащенных комплексом средств преодоления противоракетной защиты.

По его словам, это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, а также для предупреждения ракетного нападения и контроля космического пространства.

Грабчук отметил, что личный состав соединения ПВО обеспечивает эксплуатацию средств системы противоракетной обороны, а также их поддержание в состоянии постоянной готовности.

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Автор: Олег Королев
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