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 Один человек погиб, двое ранены при обстреле боевиками поселка близ Алеппо в Сирии

Один человек погиб, двое ранены при обстреле боевиками поселка близ Алеппо в Сирии
5:26   22 Января 2020
Весь мир

Один человек погиб, двое ранены при обстреле боевиками поселка близ Алеппо в Сирии

Один человек погиб, двое ранены при обстреле боевиками поселка близ Алеппо в Сирии

Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра, расположенного на окраине сирийского города Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур сообщил, что в лечебное заведение поступили три человека, один из которых позже скончался. Двое получили осколочные ранения в спину и ноги, один из них находится в тяжелом состоянии.

Местный житель Мухамед Фаяд сообщил, что боевики не прекращают обстрелы. По его словам, ракета упала после того, как в мечети закончилась молитва.

Поселок Захра живет в осадном положении уже шесть лет. Боевики неоднократно пытались его захватить. До войны он считался одним из престижных пригородов Алеппо.

Во вторник глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков сообщил, что боевики вооруженных формирований за сутки 38 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо

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