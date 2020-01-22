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5:13   22 Января 2020
Весь мир

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям. Об этом заявил американский постпред при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный почти десять лет назад, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном. Соглашение истекает в феврале 2021 года. США пока не заявляли о намерении его продлевать. При этом американский президент Дональд Трамп выразил желание выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, КНР и США.

Вуд заявил, что Вашингтон считает важным сейчас провести провести трехсторонние переговоры на фоне оценок о том, что в течение следующих десяти лет ядерные запасы Китая удвоятся.

Американский постпред отметил, что на прошлой неделе США обсудили возможность проведения трехсторонних переговоров с российскими представителями. По его словам, по данному вопросу было достигнуто взаимопонимание.

По его словам, США не могут позволить себе ждать. Вуд выразил надежду, что под влиянием других стран Китай сядет за стол переговоров.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #снв-3

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